بورصة وول ستريت تغلق على مكاسب كبيرة بدعم من ألمانيا

تعافت الأسهم الأمريكية، أمس الجمعة، بعد أن دفع انحسار موجة صعود للسندات وأنباء عن تحفيز اقتصادي محتمل في ألمانيا المستثمرين للعودة لشراء الأسهم، لكن المؤشرات الرئيسية لبورصة وول ستريت سجلت ثالث أسبوع على التوالي من الخسائر.



وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعًا 306.62 نقطة، أو 1.2%، إلى 25886.01 نقطة، في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقًا 41.08 نقطة، أو 1.44%، لينهي الجلسة عند 2888.68 نقطة.



وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعًا 129.38 نقطة، أو 1.67%، إلى 7895.99 نقطة.



وتنهي المؤشرات الثلاثة هذا الأسبوع على خسائر مع هبوط مؤشر داو جونز 1.53%، ومؤشر ستاندرد آند بورز 1.03%، وومؤشر ناسداك 0.79 %.