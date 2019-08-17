من جديد.. زعيم كوريا الشمالية يُشرف على تجربة سلاح حديث

ذكرت وكالة الأنباء المركزية بكوريا الشمالية اليوم السبت (بالتوقيت المحلي) أن زعيم البلاد كيم جونج أون أشرف على تجربة لإطلاق سلاح جديد.



وقال جيش كوريا الجنوبية، إن جارته الشمالية أطلقت على الأقل صاروخين باليستيين قصيري المدى، أمس الجمعة، وذلك في سادس جولة اطلاق أسلحة منذ أواخر يوليو، الأمر الذي يعقد جهود إعادة إطلاق المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بشأن برامج بيونجيانج التسليحية.



جدير بالذكر أن الزعيم الكوري الشمالي قد قام من أسابيع مضت باطلاق عدد من الصواريخ البالستية وهو الأمر الذي فضته تماما الجارة الشمالية، فيما قال عنه ترامب أنه أمر لايضايقه بشكل شخصي حيث تجمعه علاقة صداقة مع نظيره الكوري الشمالي.