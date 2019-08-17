الناقلة الإيرانية تغير موقعها لكنها لا تزال بميناء جبل طارق

قال صحفي من "رويترز" إن ناقلة النفط الإيرانية التي تحتجزها سلطات جبل طارق غيرت موقعها، أمس الجمعة، لكنها لا تزال راسية هناك، مشيرا إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت تستعد للإبحار.



ولم يتسن الوصول للسلطات في جبل طارق للتعقيب.



وكانت قوات خاصة في البحرية الملكية البريطانية احتجزت الناقلة "جريس 1" في جنح الظلام عند المدخل الغربي للبحر المتوسط في الرابع من يوليو للاشتباه في أنها تنتهك عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي بنقل نفط إلى سوريا، الحليف المقرب لإيران.



وأنهت سلطات جبل طارق احتجاز الناقلة يوم الخميس الماضي، لكن مصيرها تعقد مجددا بعد أن قدمت الولايات المتحدة طلبا قضائيا في اللحظات الأخيرة للإبقاء على احتجازها.



وقال صحفي من "رويترز" في جبل طارق إن السفينة تحركت على ما يبدو وأخرجت دخانا أكثر من مدخنتها مقارنة بالأيام السابقة، لكن لم يتضح هل كانت الناقلة تتحرك بالفعل.



