فرنسا تدعو لإنهاء القتال فورا بمدينة إدلب السورية

دعت فرنسا اليوم الجمعة لإنهاء القتال فورا بمدينة إدلب السورية وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها تندد على وجه الخصوص بقصف مخيمات اللاجئين.



وعلى مدى الأسبوع الماضي أحرز الجيش السوري تقدما صوب بلدة خان شيخون في إدلب في تحرك قد يؤدي إلى تطويق الجزء الجنوبي من الجيب الخاضع لسيطرة مسلحي المعارضة.



وحذرت الأمم المتحدة ووكالات المساعدات الإنسانية من كارثة انسانية جديدة في شمال غرب سوريا.



يذكر أن مدينة أدلب السورية من المدن التي تشهد حربا مستعرة ما بين قوات النظام السوري والجماعات المسلحة التي تسكن المدينة، ولكن الجيش السوري بدأ في القضاء التدريجي على هذه الجماعات المسلحة منذ بدء الأزمة السورية.