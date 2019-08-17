واشنطن تصدر قرارًا باحتجاز ناقلة النفط الإيرانية المفرج عنها

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم السبت، عن إصدارها أمرا باحتجاز ناقلة النفط الإيرانية المفرج عنها في جبل طارق، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية.



جاء ذلك بعد أن قال رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو إنه يمكن السماح للناقلة الإيرانية المحتجزة بالمغادرة أمس الجمعة، رغم أن الأمر قد ينتهي بنظر المسألة في المحكمة مرة أخرى بسبب طلب قانوني أمريكي بمنعها من ذلك.



يأتي هذا فيما أعلن مسئول إيراني عن إطلاق اسم جديد على الناقلة الإيرانية "غريس-1"، فقد أكد نائب رئيس مؤسسة الملاحة البحرية الإيرانية، جليل إسلامي، أن الناقلة المفرج عنها ستغادر جبل طارق بطلب من مالكيها، تحت اسم "آدريان داريا" وسترفع علم إيران بدلًا من علم بنما.