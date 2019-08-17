ارتفاع عدد ضحايا الانهيار الأرضى فى ميانمار إلى 69 قتيلا

ذكر بيان صادر عن إدارة مكافحة الحرائق في ميانمار أن حصيلة قتلى الانهيار الأرضي الناجم عن الأمطار الموسمية الذي وقع في ولاية مون بميانمار، ارتفعت إلى 69 قتيلا، حيث جرى انتشال المزيد من الجثث بعد ظهر الجمعة.



ووقع الانهيار الأرضي عندما انهار جانب جبل ما-لات بسبب الأمطار الغزيرة في بلدة باونغ في الساعات الأولى من يوم 9 أغسطس.



وذكر عضو البرلمان مي كون تشان بولاية مون لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن عمليات إزالة آثار الانهيار الأرضي انتهت بنسبة 90 بالمئة في المنطقة المتضررة من الانهيار وما زالت المساعدة في تأهيل الضحايا جارية.



وطمرت مخلفات الانهيار السكان والمنازل والمركبات بالمنطقة.



وفي نفس الوقت، غمرت مياه الفيضان بعض البلدات بسبب الأمطار الغزيرة الموسمية الأسبوع الماضي.