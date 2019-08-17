"نصر الله" يهدد حكومة الاحتلال بتدمير منشآتهم العسكرية

هدد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، الجمعة، حكومة الاحتلال بحضور بث مباشر لتدمير ألويتهم العسكرية إذا دخلوا لبنان، قائلًا "إذا اعتديتم علينا فإن كل بقعة في جنوب لبنان ستكون على شاكلة مربع الصمود بأكثر من 500 مرة".



وأضاف نصر الله في بدء كلمته في المهرجان الذي أقيم بمناسبة الذكرى الـ 13 لحرب يوليو 2006 بين حزب الله وإسرائيل: "الحرب توقفت لسبب وحيد ألا وهو إدراك الأمريكي والإسرائيلي بفشله من تحقيق الهدف من الحرب بل خافوا أن ينقلب السحر على الساحر وكانت اسرائيل تدرك أنها تتجه إلى كارثة عظيمة وبدايات الانهيار في كيانهم".



واعتبر أن "القرار في حرب يوليو 2006 كان أمريكيًا، ومشروع تصفية المقاومة كان مشروعًا أمريكيًا، وأن إسرائيل كانت مجرد أداة في الحرب"، مؤكدًا أن "الإسرائيلي كان سيكتفي برد الفعل في اليوم الأول لأسر الجنديين الإسرائيليين، لكن أمريكا أوصلته إلى الحرب".