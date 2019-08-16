قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل فتى من العيسوية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الفتى إسلام يوسف عبيد (16 عاما) من بلدة العيسوية شرق مدينة القدس المحتلة، مساء الجمعة، خلال تواجده داخل أحد المحال في البلدة.



فيما أصيب 33 مواطنا، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدتي العيزرية وأبو ديس شرق مدينة القدس المحتلة، اليوم الجمعة.



وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع 33 إصابة خلال مواجهات في بلدتي العيزرية وأبو ديس، منها 12 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط و18 إصابة بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع و3 إصابات بحروق.



وبينت الجمعية أن أحد مسعفيها المتطوعين أصيب خلال قيامه بواجبه الإنساني في المواجهات التي شهدتها بلدة أبو ديس.



وتجددت المواجهات في بلدتي العيزرية وأبو ديس وسط تمركز قوات الاحتلال في حي راس كبسة الفاصل بين البلدتين، وتصدى الشبان لجنود الاحتلال برمي الحجارة وإحداث ثغرة في جدار الضم والتوسع العنصري.