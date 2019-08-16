دجيكو يكشف أسباب بقائه في روما

كشف البوسني إيدين دجيكو، نجم روما، سبب اتخاذه القرار بالبقاء بين ذئاب العاصمة الإيطالية.



وأعلن روما، مساء اليوم الجمعة، تمديد عقد دجيكو رسميًا لثلاث سنوات.



وعن ذلك، قال المهاجم المخضرم في تصريحات للموقع الرسمي لروما: "خلال الأسابيع القليلة الماضية، أدركت مدى رغبة النادي في بقائي".



وأضاف: "محادثاتي مع إدارة النادي، العمل الذي قمنا به مع المدرب، علاقتي مع زملائي بالفريق، وحب الجماهير لي، كل هذه الأشياء جعلتني أدرك أن روما هو منزلي الأساسي".



وختم بقوله: "هنا يوجد كل ما نحتاجه لكي نفوز، وأنا سعيد لكوني قادرا على البقاء هنا لفترة أطول".



ومن جانبه، قال جويدو فينجا، المدير التنفيذي لروما: "قبل نهاية الموسم الماضي، توصلنا لقرار بأن دجيكو سيكون أحد الركائز، التي سنبني عليها فريقنا الجديد".



وواصل: "على مدار الأشهر القليلة الماضية لم يتغير أي شيء، نحن سعداء بأن دجيكو يدرك أنه إذا أراد اللاعبون الفوز، فإن روما هو المكان المناسب لذلك".



يشار إلى أن دجيكو كان مرتبطًا بالرحيل لإنتر ميلان، هذا الصيف، في ظل الرغبة الملحة لأنطونيو كونتي، مدرب النيراتزوري، في ضمه.