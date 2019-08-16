وزيرة الخارجية الكندية تجدد ثقتها في ترودو رغم انتهاكه قواعد الأخلاق

قالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، إنها لا تزال لديها ثقة بنسبة 100 في المائة في رئيس الوزراء جستن ترودو، عقب تقرير صدر عن مفوض الأخلاقيات الفيدرالي ماريو ديون الذي وجد أن ترودو انتهك قواعد الأخلاق.



ووجد ماريو ديون أن ترودو حاول التأثير على وزيرة العدل آنذاك جودي ويلسون-رايبولد، وحملها على نقض قرار بعدم منح اتفاق الادعاء المؤجل إلى شركة الهندسة الكندية "إس إن سي - لافالان" ومقرها كيبيك، وأعطى هذا الاكتشاف للمعارضة الكندية سلاح جديدا لطعن الحكومة الليبرالية قبل الانتخابات العامة في أكتوبر المقبل.



وتواجدت فريلاند في هاليفاكس للتحدث مع قادة الأعمال المحليين حول ما يسمى بصفقة اتفاقية التجارة الحرة الجديدة لأمريكا الشمالية.