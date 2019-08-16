وفد صيني يزور قلعة قايتباي بالإسكندرية ويشيد بعظمة الآثار المصرية

أشاد وفد صيني بعظمة الآثار المصرية، وقام بزيارة قلعة قايتباي الأثرية بالإسكندرية التي تعد من أقدم وأهم المعالم الاسلامية في مصر والعالم العربي.

وأعرب الوفد عن اعجابه بالقلعة واطلالتها المميزة علي البحر المتوسط، وتفقد معالم القلعة وجوانبها الأثرية، ورافقه خلال الزيارة مدير عام القلعة أسامة الصياد.

واستمع الوفد الي شرح توضيحي عن تاريخ القلعة وما تضمه من معالم ومقتنيات متميزة، وقال أسامة الصياد إن الوفد شبه القلعة بسور الصين العظيم.