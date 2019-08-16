روما يجدد عقد مهاجمة البوسني إيدين دجيكو

أعلن نادي روما الإيطالي، اليوم الجمعة، تجديد عقد مهاجمه البوسني إيدين دجيكو، بشكل رسمي.



وذكر روما عبر موقعه الرسمي، أن دجيكو (33 عامًا)، وافق على تجديد عقده مع الذئاب لمدة 3 سنوات مقبلة، ليستمر عقده مع الفريق حتى 30 يونيو 2022.



يشار إلى أن دجيكو كان مرتبطًا بالانتقال لصفوف إنتر ميلان، في ظل رغبة أنطونيو كونتي المدير الفني للنيراتزوري، في الاعتماد عليه ضمن خطته الجديدة، بجانب البلجيكي روميلو لوكاكو.



وانضم المهاجم البوسني لصفوف روما في صيف 2015 الماضي، وخلال المواسم الـ 4 التي قضاها مع ذئاب العاصمة، تمكن من المشاركة في 179 مباراة، سجل خلالها 87 هدفا.

