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محافظات

بالصور.. منظومة جديدة لتموين سيارات الوحدة المحلية بإدفو

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 11:48 م
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
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خصصت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو التابعة لمحافظة أسوان، لأول مرة سيارة بها عدادات لتموين سيارات الوحدة والقرى التابعة لها، ويأتى ذلك فى إطار ضبط منظومة الأداء بسيارات الحمله الميكانيكية بالوحدة.

من جانبه قال العميد عبدالرحمن عامر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، إنه تم تخصيص هذه السيارة لعدة أسباب، والتى من ابرزها، أن يكون استهلاك الوقود هو معدل الاستهلاك الفعلى، وكذلك توفيرا لنقل الوقود بطريقة الجراكن، بالإضافة إلى الحفاظ على سيارات الوحدة المحلية من رواسب الوقود بطريقة الجراكن نسبة الفاقد نتيجة لهذه الطريقة.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية، أن هذه المنظومة الجديدة، سيتم إدارتها بطريقة تضمن الحفاظ على المال العام والمراقبة وضبط منظومة استهلاك الوقود.

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