براتب 1500 جنيه.. "القوى العاملة" تعلن عن 40 فرصة عمل جديدة

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر 40 فرصة عمل جديدة، وذلك بإحدى شركات المستلزمات الطبية بأسيوط، وبراتب يصل إلى 1500 جنيه، وذلك للشباب من 18 إلى 35 سنة.



وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 10 مشرفة جودة، على أن تكون المتقدمة للوظيفة حاصلة على بكالوريوس علوم، و10 مهندس إنتاج، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على بكالوريوس هندسة، وتحتاج الشركة أيضا 10 مشرف إنتاج، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على مؤهل عالي، وذلك من الجنسين، ويتراوح الراتب من 1000 إلى 1500 جنيه.



كما تطلب الشركة، 10 عامل إنتاج، وذلك من الجنسين، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، ويحدد الراتب بحسب المقابلة.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01023952010، والتواصل مع المدير المسئول أميرة موافي، أو التوجه لمقر الشركة في المنطقة الزراعية، أبو تيج، أسيوط.