اتحاد تطاوين التونسي يجدد عقد إسماعيل دياكيتي

أعلن اتحاد تطاوين التونسي، اليوم الجمعة، تجديد عقد المهاجم الموريتاني، إسماعيل دياكيتي، لموسم إضافي.



وجاء ذلك بعد موسم مميز لعبه دياكيتي مع الفريق، واحتل فيه المركز الثالث في قائمة الهدافين بالدوري التونسي.



وشارك دياكيتي مع منتخب موريتانيا، في نهائيات أمم إفريقيا 2019، وتلقى عددا من العروض الاحترافية من أندية عربية، لكنه فضل البقاء مع اتحاد تطاوين.



يذكر أن اللاعب سيشارك نهاية الشهر الجاري، في معسكر مع المنتخب الموريتاني، تحضيرا لتصفيات بطولة أمم إفريقيا 2021، التي ستقام في الكاميرون.