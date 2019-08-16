السبت 17 أغسطس 2019 الموافق 16 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

رياضة

اتحاد تطاوين التونسي يجدد عقد إسماعيل دياكيتي

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 11:44 م
جريدة الدستور
طباعة
أعلن اتحاد تطاوين التونسي، اليوم الجمعة، تجديد عقد المهاجم الموريتاني، إسماعيل دياكيتي، لموسم إضافي.

وجاء ذلك بعد موسم مميز لعبه دياكيتي مع الفريق، واحتل فيه المركز الثالث في قائمة الهدافين بالدوري التونسي.

وشارك دياكيتي مع منتخب موريتانيا، في نهائيات أمم إفريقيا 2019، وتلقى عددا من العروض الاحترافية من أندية عربية، لكنه فضل البقاء مع اتحاد تطاوين.

يذكر أن اللاعب سيشارك نهاية الشهر الجاري، في معسكر مع المنتخب الموريتاني، تحضيرا لتصفيات بطولة أمم إفريقيا 2021، التي ستقام في الكاميرون.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

معهد الأورام الآن.. «الدستور» داخل «بيت مرضى السرطان» مع عودته للعمل

منذ حوالي 11 ساعة

أبرز 10 مزايا في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد

منذ حوالي 12 ساعة

شهيرة تكشف تطورات الحالة الصحية لمحمود ياسين

منذ حوالي 4 ساعات

الليلة الأخيرة.. مشاهد وفاة العذراء من «خذنى لابنى» للدفن بـ«جبل الزيتون»

ads

الصور

image description

شيكابالا يتألق.. الزمالك يُسجل سباعية في شباك ديكاداها الصومالى

image description

بلطجية يشعلون النار بجسد محامٍ حاول منعهم من حرق منزل جيرانه بالشرقية

image description

محافظ أسوان يأمر بتكثيف أعمال النظافة.. وتحرير مخالفات الطرق

image description

أحياء الإسكندرية تكثف حملاتها للقضاء على البناء المخالف

image description

نظافة وتجريف الطريق الدائري وحديقة سعد زغلول بوسط الإسكندرية

الأكثر قراءة

شهيرة تكشف تطورات الحالة الصحية لمحمود ياسين

"ابعتي لي راجل أتكلم معاه".. صاحب المطعم السوري يعتذر ويكشف تفاصيل جديدة

"بعد استغاثة مسنة بالرئيس".. أمن الإسكندرية يغلق مطعمًا سوريًا بالعصافرة

أبرز 10 مزايا في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد

حلاوة زمان

عبدالوارث عسر يكشف سبب ظهوره الدائم مع محمد عبدالوهاب.. تعرّف على القصة

"النشالة الحسناء".. تعرف على تفاصيل أغرب حادث سرقة تعرضت له ميمي شكيب

صورة أثارت العديد من الشائعات حول الفنانة شادية وعلاقتها بهذا الشاب.. شاهد

خوف أنور وجدي الشديد من يوسف وهبي كاد أن يتسبب في وفاته حرقًا

الصحة

7 مشاكل صحية سببها نقص الحديد فى الدم

نصائح منزلية لعلاج انسداد الجيوب الأنفية للرضع

تعرف على أطعمة الفلافونويد التى تقلل خطر السرطان وأمراض القلب

هل تؤثر أدوية الاكتئاب على العلاقة الحميمة؟

الرئيس نيوز

الزمالك يفتتح مشواره في دوري أبطال أفريقيا بسباعية ديكاداها

بعد إغلاقه.. صاحب المطعم السوري في الإسكندرية يعتذر للمصريين ويكشف حقيقة الخلاف

التحالف: إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين أطلقت من عمران

سماع صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

منوعات

نصائح بسيطة لتقليل القلق والتوتر

هل يمكن أن تتسبب الطيور بإسقاط الطائرات؟

سر ارتداء امرأة فستان زفافها أثناء أداء مهام المنزل

وفاءً لابنه الشهيد.. سوداني يقطع 135 كلم سيرًا على الأقدام لحضور "الاتفاق النهائي"

كشكول

بدء تسجيل رغبات القبول بالجامعات لطلاب الشهادات الفنية

20846 ألف و 846 طالبا يؤدون امتحانات " ملاحق " الثانوية بالجيزة غدا

الأحد.. انطلاق مبادرة " صنايعية الجيزة" للتدريب علي الحرف اليدوية بمدارس الجيزة

"التعليم": 16 ألف طالب بالثانوية العامة استفادوا من نتيجة التظلمات

إسلام سياسي

مقتل شقيق زعيم حركة طالبان الإرهابية الأفغانية في باكستان

ننشر تفاصيل جديدة لإعتداء تركي على نجل الإخوانية "عزة الجرف"

نيويورك تسعى لتصنيف جرائم الكراهية "إرهابًا محليًا"

حرب الاختلاسات مستمرة.. محمود حسين يتشابك مع شباب الإخوان في تركيا


زيت وسكر

«القومي للطفولة» ينقذ طفلة من الاستغلال في خلافات أسرية

الرى : مستعدون لمواجهة الفيضان وما حدث أمر طبيعى

“الفلاحين” تطالب بحظر إستيراد القمح الروسى

غدا .. إفتتاح مشروع 1300 صوبة زراعية

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحد الأقصى للأجور!
صفاء النجار
وأذن فى الناس بالحج «1»
عبدالوهاب داود
القلب وما يريد: جو وعمر الشريف.. عِشرة عمر أفسدها الهوى
د. إلهام سيف الدولة حمدان
كلنا خلف جنود مصر
المزيد

الثقافة

الفتنة الطائفية والنيل والحياة.. بثقافة الغربية

وزيرة الثقافة تفتتح فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي

كيفية الحماية من الفيروسات في فرع ثقافة الغربية

فريق "إحلم معانا" يجمع المسنين وينظم حفلًا في جبل المقطم

صفحتنا ع الفيس بوك