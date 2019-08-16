انتقال باسم علي للجونة لمدة موسم على سبيل الإعارة من الأهلي

نجح مسئولو نادي الجونة، من ضم باسم على ظهير أيمن فريق النادي الأهلي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد بعد المفاوضات التي تمت خلال الأيام القليلة الماضية.



وحسم مسئولو الجونة الصفقة مع الأهلي، وسيتم الإعلان عن الصفقة خلال الساعات المقبلة.



وتلقي باسم علي أكثر من عرض محلي خلال الفترة الماضية، للانتقال، ونجح مسئولو الجونة من حسم الصفقة في ظل العلاقة القوية التي تربط الناديين.