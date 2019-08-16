برشلونة يكشف طبيعة إصابة الأوروجواياني سواريز

أصدر برشلونة بيانًا رسميًا، كشف فيه طبيعة الإصابة التي تعرض لها لاعبه الأوروجواياني، لويس سواريز، خلال مواجهة أتلتيك بيلباو، مساء اليوم الجمعة، على ملعب سان ماميس، في الجولة الافتتاحية لليجا.



واشتكى سواريز من آلام في القدم، إثر التحام مع أحد مدافعي أتلتيك بيلباو، وخرج لتلقي العلاج، لكنه لم يقدر على العودة إلى أرض الملعب، وقام بوضع ضمادة على قدمه.



وعن ذلك، قال الحساب الرسمي لبرشلونة على "تويتر": "سواريز يُعاني من إصابة في عضلات الساق اليمنى، وسيتم إجراء المزيد من الفحوصات غدًا، لتحديد مدى إصابته بدقة".



ودفع إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، بالبرازيلي رافينيا ألكانتارا بدلا من سواريز، في الدقيقة 38.