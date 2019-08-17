هل كان الفنان عبدالسلام النابلسى يكره الأطفال؟

اتهمه كثيرون، بأنه يكره الأطفال، ولهذا السبب لا ينجب، لا يكتفي بذلك فقط، إنما يعزي أصحابه بدلا من المباركة لهم حين يعرف بقدوم طفل جديد، فهل كان عبدالسلام النابلسي يكره الأطفال حقًا؟.



في حوار قديم، رد الممثل الفلسطيني عبدالسلام النابلسي، على تلك الاتهامات، قائلًا: "أحب الأطفال كثيرًا، لكني أعتبرهم همًا ومشكلة، لا أعزي أصحابي، لكن أشفق عليهم، معندوش مشاكل ولا هموم كثيرة، فأنجب همًا جديدًا إلى العالم، والعالم ليس بحاجة لكل هذه الملايين".



وأضاف: "هذه ليست أنانية، يكفي أني مسؤول عن نفسي، أكبر مسئولية في الدنيا، الأناني هو من ينجب ليعيش حياته في الولد، يعيش الطفولة، والشباب، أما الحكيم والعاقل يقول إن الملايين في الصين والهند، وهنا وهناك تكفي".