ميتشو يفسخ عقده مع أورلاندو

فسخ المدرب الصربي ميلوتين سيردوفيتش "ميتشو" عقده مع فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، من طرف واحد اليوم الجمعة.



وأعلن النادي الجنوب أفريقي عبر بيان رسمي أن ميتشو فسخ عقده من طرف واحد، مؤكدًا أن رولاني موكوينا سيقود التدريبات خلفًا لميتشو.



وجاء قرار ميتشو بفسخ عقده ليجدد الجدل حول رحيله لقيادة فريق الزمالك رغم إعلان رئيس القلعة البيضاء اتفاقه مع المدرب الصربي ألكسندر ستانوفيتش.



ومن المنتظر أن يعلن الزمالك خلال الساعات المقبلة قراره النهائي حول المدير الفني الجديد للفريق الأبيض.



وكان ميتشو قد تولى قيادة أورلاندو بايرتس على مدار عامين بعد مشوار حافل مع عدة أندية على رأسها الهلال السوداني ويانج أفريكانز التنزاني بجانب منتخبي أوغندا ورواندا.