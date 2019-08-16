البنزرتي يتعاقد مع رايد الدربالي رسميا

أعلن النادي البنزرتي مساء اليوم الجمعة، تعاقده الرسمي مع اللاعب رايد الدربالي لمدة 4 سنوات حتى يونيو 2023. وسيرتدي الدربالي في فريقه الجديد القميص رقم 20.



ويلعب الدربالي (19 عاما) في قلب الدفاع، علما بأنه نشأ في نادي تولوز قبل أن يلتحق بفريق الشباب لنادي ساندرلاند الإنجليزي حيث قضى سنتين.



رايد الدربالي الحامل للجنسيتين الفرنسية والتونسية عبر عن سعادته بالانضمام إلى نادي البنزرتي.



وقال اللاعب في تصريح خصّ به الموقع الرسمي لفريق عاصمة الجلاء: "سعيد بأنني التحقت بفريق تونسي كبير يمتلك مشروعا رياضيا طموحا".



وأردف: "أنا لاعب شاب وحللت بالنادي البنزرتي لتطوير إمكانياتي خصوصا أن الظروف مواتية هنا لمساعدة الشبان على التطور. اختياري للنادي البنزرتي كان اختيارا رياضيا بالأساس".



رئيس النادي البنزرتي عبدالسلام السعيداني نوّه بالمنتدب الجديد من خلال تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك إذ قال: "نرحب بصخرة الدفاع الجديد، بنية جسدية ضخمة مع إمكانيات على أعلى مستوى"، مشيرا إلى أن طوله يبلغ 1.95 متر.



وأتم: "إن شاء الله ستكون له كلمة في بطولة هذا الموسم، تذكروا جيدا هذا الاسم "رائد الدربالي" سيلقبه جماهير الصفراء بـ "فاران"".