الفتنة الطائفية والنيل والحياة.. بثقافة الغربية

شهدت المواقع الثقافية بفرع ثقافة الغربية، العديد من الفعاليات والأنشطة التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال شهر أغسطس الحالي؛ حيث أكد بيت ثقافة السنطة على حب المصريين لوطنهم واستعدادهم لبذل كل غالي ونفيس للنهوض بمصر ووضعها في مصاف الدول المتقدمة، فيما استعرض السيد عمران خلال كلمته المحاولات العديدة التي شهدتها مصر في أحداث فتنة طائفية بين أبناءها، ولكن كان دائما المصريون عازمون على التكاتف والوحدة الوطنية لا يفرقهم اختلاف دين أو تعدد مذاهب.



تناول بيت ثقافة قطور خلال محاضرة بعنوان "تاريخ تطور الكمبيوتر" أهم المراحل التي شهدها العالم في سباق تكنولوجيا المعلومات، حيث أكدت هند شاهين مدربة الحاسب الآلي على ضرورة تعلم علوم الكمبيوتر واتقان التعامل مع برامجه المتعددة لاتصالها المباشر بسوق العمل في مصر والعالم بأسره، وأضافت أن الكمبيوتر وما يحتويه من برامج مر بالعديد من المراحل حتى وصل لنا بما هو عليه الآن.



أقام بيت ثقافة الفريق سعد الدين الشاذلي معرضا لمجموعة كبيرة من لوحات الفن التشكيلي تحت عنوان "النيل والحياة" ضم العديد من الرسومات الفنية لتخليد نهر النيل العظيم والتأكيد على أهميته في حياة المصريين.