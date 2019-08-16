وزيرة الثقافة تفتتح فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي

افتتحت وزيرة الثقافة، يرافقها الدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، مساء اليوم الجمعة، فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، والذي تستمر حتى التاسع من سبتمبر المقبل.

وتضمن الافتتاح تكريم 9 شخصيات سكندرية أسهمت في إثراء الحراك الثقافي والفني في مصر والوطن العربي هم: سامى فتح الله، والمهندس عبدالرحمن نصار عضوا مجلس أمناء أوبرا الإسكندرية، واسم الراحل محمد غنيم وكيل وزارة الثقافة الأسبق، والمايسترو عبدالحميد عبد الغفار قائد فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، ومصمم الاستعراضات علي الجندي، والموسيقار محمد على سليمان، والدكتورة نيفين المحمودي المدير الفني لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية، والفنان سمير صبري، وسامى محمود المدير السابق لمسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

وأحيا حفل الافتتاح فرقة "بغدادى بيج باند"، بقيادة المايسترو مجدي بغدادي، وقدمت مجموعة من أشهر أعمال الجاز العالمية إلى جانب مختارات من ألحان الموسيقى العربية التي أعيدت صياغتها في قالب موسيقى الجاز.

ويضم مهرجان الأوبرا الصيفى بمسرح سيد درويش 9 حفلات فنية يشارك فيها نجوم الموسيقى والغناء: مي فاروق، ومروة ناجي وفرقة المايسترو علاء ياسين، وعلى الحجار، والتونسية غالية بن علي، ومحمد محسن، وخالد سليم، ومدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم وفرقته، وعازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز.

