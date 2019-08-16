كيفية الحماية من الفيروسات في فرع ثقافة الغربية

ناقشت مكتبة صرد الثقافية بفرع ثقافة الغربية المخاطر الناجمة عن انتشار الفيروسات التي تصيب الإنسان والحيوان والنبات، وذلك من خلال العديد من الممارسات الخاطئة التي اعتاد عليها الانسان بشكل يومي، يأتى ذلك فى إطار المحاضرات التوعوية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بالفروع الثقافية.



واستعرضت الندوة أنواع وأشكال الفيروسات المتعددة، منها ما يصيب الجهاز التنفسي مثل الإنفلونزا ونزلات البرد، ومنها ما يصيب الجهاز الهضمي، وينتج عنها أعراض مثل المغص واﻷعراض المصاحبة، كما أن هناك أنواع من الفيروسات أشد خطورة، وهي التي تستهدف الكبد والخلايا العصبية، كما تضمنت المحاضرة الحديث عن بعض الإجراءات والخطوات البسيطة؛ للوقاية من الإصابة بالفيروسات والتي تساعد الإنسان على تفادي الإصابة بها، ومنها غسل اليدين بشكل متكرر خلال اليوم، وخاصة قبل تناول الطعام، وبعد استخدام المرحاض وبعد ملامسة الحيوانات، والحرص على الحصول على قسط كاف من النوم؛ لتحسين الحالة المزاجية للجسم وزيادة المناعة، وتجنب اﻹتصال المباشر بالمصابين بالعدوى الفيروسية، وعدم استخدام أدوات الأكل أو ماكينات الحلاقة وفرشة غسيل الأسنان الخاصة بهم.