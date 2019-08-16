برشلونة يسقط بهدف أمام أتلتيك بيلباو في افتتاح الليجا

تلقى برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا"، خسارة بهدف دون رد أمام أتلتيك بيلباو، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، في المباراة الافتتاحية للدوري الإسباني.

وسجل هدف المباراة الوحيد أرتيز أدوريز في الدقيقة 89 من ركلة مقصية مميزة.

واعتمد إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، على طريقة لعب (4-3-3) بوجود تير شتيجن في حراسة المرمى، أمامه سيميدو، بيكيه، لينجليت، ألبا، وفي الوسط دي يونج، ألينيا، وسيرجي روبيرتو، وثلاثي هجومي جريزمان، ديمبلي وسواريز.

وعلى الجانب الآخر، اعتمد جازيكا جاريتانو المدير الفني لأتلتيك بيلباو على طريقة لعب (4-2-3-1)، بوجود سيمون في حراسة المرمى، أمامه الرباعي كابا، نونيز، ألفاريز، وبيريشيتش، وفي الوسط لوبيز، جارسيا، دي ماركوس، راؤول جارسيا، ومونياين، ومهاجم وحيد إيناكي ويليامس.

بدأ أصحاب الأرض المباراة بتهديد مُبكر عبر المهاجم ويليامس الذي انطلق بالكرة من وسط الملعب، وباغت الحارس تير شتيجن بتسديدة قوية، تصدى لها الألماني ببراعة وحولها إلى ركنية في الدقيقة 9.

وواصل ويليامس تهديده لمرمى الفريق الكتالوني، حيث أرسل تسديدة قوية من الجهة اليسرى وأيضًا تير شتيجن في الموعد وتصدى للكرة في الدقيقة 16.

وعلى الرغم من استحواذ برشلونة على الكرة، لكن دون أي تهديد على مرمى أتلتيك بيلباو، وكان أصحاب الأرض هم الأخطر وخاصًة في الهجوم العكسي.