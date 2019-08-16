محافظ أسوان يأمر بمصادرة الجمال المتواجدة أمام حديقة "درة النيل"

قرر محافظ أسوان مصادرة عدد من الجمال التي تم ضبطها أمام حديقة "درة النيل" بكورنيش النيل بأسوان، بعد أن استغل أصحابها فترة عيد الأضحى المبارك في تأجيرها والتي امتدت إلى فترة ما بعد العيد.

وقال المحافظ إنه تم تحرير محاضر لأصحابها لعدم تكرار هذه الظاهرة مرة أخرى.

وشدد المحافظ على مسئولي الوحدة المحلية لمدينة أسوان، بالتنسيق مع شرطة المرور والمرافق لإلزام أصحاب عربات الحناطير بتركيب البامبرز للحد من إلقاء مخلفات الأحصنة في الشوارع مع تحرير محاضر لأصحاب الخيول في حالة تركها بالشوارع أو الحدائق مما يشوه المنظر الحضاري مع تسببها فى وقوع حوادث مرورية.