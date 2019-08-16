بايرن ميونخ يتعادل مع هيرتا برلين في افتتاح البوندسليجا

سقط بايرن ميونخ، في فخ التعادل مع ضيفه هيرتا برلين بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب أليانز أرينا، في افتتاح منافسات الدوري الألماني الدرجة الأولى لكرة القدم بوندسليجا.

النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي سجل ثنائية بايرن في الدقيقتين 24 و60، بينما أحرز دودي لوكيباكيو وماركو جروجيتش هدفي هيرتا في الدقيقتين 36 و39، ليكتفي الطرفان بنقطة واحدة مع بداية مشوارهما في البوندسليجا.

