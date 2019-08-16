في بداية المشوار الإفريقي.. الزمالك يكتسح ديكاداها الصومالي بسباعية (فيديو)

حقق فريق الزمالك فوزا عريضا على مضيفه ديكاداها الصومالي، بسباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

افتتح أهداف المباراة أشرف بن شرقي لاعب الزمالك في الدقيقة 5، من ركلة جزاء، وأضاف اللاعب مولي سيريان، لاعب ديكاداها الصومالي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 30، وأضاف اللاعب عمر السعيد الهدف الثالث في الدقيقة 46، ونجح محمود الونش في إحراز الهدف الرابع في الدقيقة 49، ليعود بن شرقي من إحراز الهدف الخامس للفريق والثاني له في الدقيقة 55، ويسجل البديل كريم بامبو الهدف السادس، ليختتم مصطفى محمد مهرجان بالهدف السابع في الدقيقة 80 من عمر اللقاء، لتنتهي المباراة بفوز الزمالك بنتيجة 7-0.

