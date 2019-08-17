أسعار الخضار اليوم.. "الطماطم" بـ3.5 جنيه للكيلو

قال ناجي نجيب، عضو شعبة الخضار والفواكهه، إن هناك استقرارًا في أسعار الخضار اليوم.



وأضاف "نجيب"، في تصريحات لـ" الدستور"، أن أسعار الطماطم سجلت من 1.50 إلى 3.9 جنيهات للكيلو، والبطاطس من 3 إلى 5.5 جنيه، والبصل من 2 إلى 3.50 جنيه، فيما وصل سعر كيلو الكوسة 5 إلى 9 جنيهات، والفاصوليا بـ15 جنيهًا، والفلفل الرومي بـ 3 جنيهات، والثوم بـ 3 جنيهات، واللفت بجنيهين.



وتراوح سعر كيلو باذنجان بلدي ما بين 1.50 و3 جنيهات، وسجل البنجر 4 جنيهات، والخيار البلدي 3.5 جنيه، والملوخية 4 جنيهات، ويترواح سعر كيلو الليمون البلدي من 6 إلى 24 جنيهًا.