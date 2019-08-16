الهدف السابع للزمالك في شباك ديكاداها الصومالي (فيديو)

أحرز نادي الزمالك الهدف السابع في شباك مضيفه ديكاداها الصومالي، في الدقيقة 80 من عمر اللقاء، في المباراة التي تجمعهما حاليا على ملعب برج العرب في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

سجل الهدف اللاعب مصطفى محمد، من أسيست رائع من أشرف بن شرقي من خلف مدافعي ديكاداها لينفرد اللاعب بالحارس ويسدد الكرة لتسكن الشباك محرزا الهدف لتصبح النتيجة 7-0 لصالح الزمالك.

