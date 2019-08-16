"السياحة والمصايف" تشن حملات على شواطئ الإسكندرية وتحرر مخالفات

قاد اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، اليوم الجمعة، يرافقة مدير إدارة المصايف، ومدير إدارة السياحة، ومدير إدارة المتابعة، ومفتشي الإدارة حملة مكبرة بدأت بشاطئ المندرة السياحي، والمندرة العام، والعصافرة المميز، والخدمة لمن يطلبها، وسيدي بشر المميز حيث تم تسجيل بعض مخالفات فرض الإكراميات وتم رد المبالغ المستحقة إلى أصحابها مع إعداد مذكرات بالمخالفات والغرامات المستحقة علي مستأجري تلك الشواطئ.



كما تم المرور على شاطئ سيدي بشر حيث تلاحظ تحصيل مبلغ 2 جنيه نظير استعمال دورات المياه رغم أنها بالمجان، وتحررت المخالفات والغرامات المستحقة.



وشدد اللواء جمال رشاد علي تواجد أرقام الشكاوي، والواتس آب على جميع بوابات الشواطئ، كما حث أثناء مروره رواد الشواطئ على ضرورة الاتصال بالأرقام فور حدوث أي مخالفات تتعلق بفرض إكراميات أو استغلال.



هذا وقد قاد مراقب عام الشواطئ حملة باتجاه شواطئ العجمي، حيث تلاحظ بعض مخالفات زيادة أسعار تذاكر الدخول بشاطئ أبو يوسف الخدمة، وكذلك فرض إكراميات بشاطئ البيطاش المميز، وتحررت الغرامات المستحقة في حينه، ومازالت الحملات مستمرة علي شواطئ المحافظة بهدف القضاء على ظاهرة فرض الإكراميات على المواطنين وتحسين مستوى الخدمة المقدمة.



هذا وقد تزامن مع تلك الحملة قيام مفتشى الإدارة العامة للسياحة بالمرور والتفتيش على المنافذ والكافتيريات الموجودة بهذه الشواطئ لمراقبة الأسعار والتأكد من الإعلان عن قوائم الأسعار ومن المرور تبين عدم قيام منافذ وكافتيريات شواطئ (العصافرة المميز - شاطئ العصافرة الخدمة - شاطئ سيدى بشر الخدمة) باعتماد قوائم الأسعار بالإدارة العامه للسياحة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.



كما تم المرور على كافيتريات شواطئ بليس المميز، وشهر العسل أثر ورود شكاوى للإداره حول عدم إلتزام هذه المنشآت بالأسعار، وأثناء المرور تبين بالفعل عدم التزام هذه المنشآىت بالأسعار.