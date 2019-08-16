إسقاط طائرة مُسيرة للحوثيين من محافظة عمران

أفادت فضائية "العربية" في نبأ عاجل نقلًا عن المتحدث باسم التحالف فى اليمن، بأنهم اعترضوا وأسقطوا طائرة مسيرة للحوثيين أطلقت من محافظة عمران، كما أن استمرار إطلاق الميليشيات الحوثية طائرات مسيرة يعكس خسائرها على الأرض.



وأوضح العقيد الركن تركي المالكي أن "قوات التحالف اعترضت وأسقطت طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه الأراضي السعودية"، مشيرًا إلى أن "الطائرة الحوثية المسيّرة تم إطلاقها من محافظة عمران، شمالي اليمن".



