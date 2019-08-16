الجمعة 16 أغسطس 2019 الموافق 15 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
Toggle navigation
عاجل
مصر
رياضة
حوادث
عالم
اقتصاد
فن
محافظات
المزيد
تقارير ومتابعات
انفوجرافيك
سياسي
لايف ستايل
أوتو
منوعات
محطة مصر
مباريات
باب الخير
توك شو
فيديو
الصحة
حلاوة زمان
تحقيقات وملفات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
إسلام سياسى
القبلة
تكنولوجيا
العدد الورقي
الرئيسية
عاجل
مصر
رياضة
حوادث
عالم
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
انفوجرافيك
سياسي
لايف ستايل
أوتو
منوعات
محطة مصر
مباريات
باب الخير
توك شو
فيديو
الصحة
حلاوة زمان
تحقيقات وملفات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
إسلام سياسى
القبلة
تكنولوجيا
رياضة
بامبو يحرز الهدف السادس للزمالك أمام ديكاداها (فيديو)
الجمعة 16/أغسطس/2019 - 10:41 م
أشرف عزب
طباعة
موضوعات متعلقة
منذ أقل من ساعتين
"ابعتي لي راجل أتكلم معاه".. صاحب المطعم السوري يعتذر ويكشف تفاصيل جديدة
منذ حوالي 7 ساعات
خاص.. إلزام سيارات الأجرة بالتحويل إلى الغاز الطبيعي بداية من سبتمبر
منذ حوالي 10 ساعات
بعد تسريب "خيال مآته".. ترتيب إيرادات أفلام عيد الأضحى
منذ ساعتين و 27 دقيقة
الليلة الأخيرة.. مشاهد وفاة العذراء من «خذنى لابنى» للدفن بـ«جبل الزيتون»
الصور
بلطجية يشعلون النار بجسد محامٍ حاول منعهم من حرق منزل جيرانه بالشرقية
محافظ أسوان يأمر بتكثيف أعمال النظافة.. وتحرير مخالفات الطرق
أحياء الإسكندرية تكثف حملاتها للقضاء على البناء المخالف
نظافة وتجريف الطريق الدائري وحديقة سعد زغلول بوسط الإسكندرية
"ضحك ولعب".. إقبال ملحوظ على حديقة الفسطاط في رابع أيام عيد الأضحي
الأكثر قراءة
شهيرة تكشف تطورات الحالة الصحية لمحمود ياسين
منذ حوالي 11 ساعة
"ابعتي لي راجل أتكلم معاه".. صاحب المطعم السوري يعتذر ويكشف تفاصيل جديدة
منذ أقل من ساعتين
"بعد استغاثة مسنة بالرئيس".. أمن الإسكندرية يغلق مطعمًا سوريًا بالعصافرة
منذ حوالي 5 ساعات
أبرز 10 مزايا في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد
منذ حوالي 10 ساعات
المزيد
حلاوة زمان
عبدالوارث عسر يكشف سبب ظهوره الدائم مع محمد عبدالوهاب.. تعرّف على القصة
منذ حوالي 7 ساعات
"النشالة الحسناء".. تعرف على تفاصيل أغرب حادث سرقة تعرضت له ميمي شكيب
منذ يوم
صورة أثارت العديد من الشائعات حول الفنانة شادية وعلاقتها بهذا الشاب.. شاهد
منذ يوم
خوف أنور وجدي الشديد من يوسف وهبي كاد أن يتسبب في وفاته حرقًا
منذ يوم
المزيد
الصحة
7 مشاكل صحية سببها نقص الحديد فى الدم
منذ ساعة و 28 دقيقة
نصائح منزلية لعلاج انسداد الجيوب الأنفية للرضع
منذ ساعتين و 28 دقيقة
تعرف على أطعمة الفلافونويد التى تقلل خطر السرطان وأمراض القلب
منذ ساعتين و 38 دقيقة
هل تؤثر أدوية الاكتئاب على العلاقة الحميمة؟
منذ حوالي 6 ساعات
المزيد
الرئيس نيوز
الرئيس نيوز
الزمالك يفتتح مشواره في دوري أبطال أفريقيا بسباعية ديكاداها
الرئيس نيوز
بعد إغلاقه.. صاحب المطعم السوري في الإسكندرية يعتذر للمصريين ويكشف حقيقة الخلاف
الرئيس نيوز
التحالف: إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين أطلقت من عمران
الرئيس نيوز
سماع صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة
منوعات
هل يمكن أن تتسبب الطيور بإسقاط الطائرات؟
منذ ساعة و 22 دقيقة
سر ارتداء امرأة فستان زفافها أثناء أداء مهام المنزل
منذ أقل من ساعتين
وفاءً لابنه الشهيد.. سوداني يقطع 135 كلم سيرًا على الأقدام لحضور "الاتفاق النهائي"
منذ أقل من ساعتين
3 مشروبات تساعد على نوم هادئ
منذ ساعتين و 50 دقيقة
المزيد
كشكول
كشكول
بدء تسجيل رغبات القبول بالجامعات لطلاب الشهادات الفنية
كشكول
20846 ألف و 846 طالبا يؤدون امتحانات " ملاحق " الثانوية بالجيزة غدا
كشكول
الأحد.. انطلاق مبادرة " صنايعية الجيزة" للتدريب علي الحرف اليدوية بمدارس الجيزة
كشكول
"التعليم": 16 ألف طالب بالثانوية العامة استفادوا من نتيجة التظلمات
إسلام سياسي
إسلام سياسي
مقتل شقيق زعيم حركة طالبان الإرهابية الأفغانية في باكستان
إسلام سياسي
ننشر تفاصيل جديدة لإعتداء تركي على نجل الإخوانية "عزة الجرف"
إسلام سياسي
نيويورك تسعى لتصنيف جرائم الكراهية "إرهابًا محليًا"
إسلام سياسي
حرب الاختلاسات مستمرة.. محمود حسين يتشابك مع شباب الإخوان في تركيا
زيت وسكر
«القومي للطفولة» ينقذ طفلة من الاستغلال في خلافات أسرية
الرى : مستعدون لمواجهة الفيضان وما حدث أمر طبيعى
“الفلاحين” تطالب بحظر إستيراد القمح الروسى
غدا .. إفتتاح مشروع 1300 صوبة زراعية
مقالات الرأي
ماجد حبته
الحد الأقصى للأجور!
صفاء النجار
وأذن فى الناس بالحج «1»
عبدالوهاب داود
القلب وما يريد: جو وعمر الشريف.. عِشرة عمر أفسدها الهوى
د. إلهام سيف الدولة حمدان
كلنا خلف جنود مصر
المزيد
الثقافة
فريق "إحلم معانا" يجمع المسنين وينظم حفلًا في جبل المقطم
منذ ساعتين و 35 دقيقة
محمد الحلو يشدو في ثلاث حفلات ليلية بقلعة صلاح الدين
منذ ساعتين و 43 دقيقة
احتفالية بمسيرة الروائي جار النبي الحلو في ورشة الزيتون
منذ حوالي 3 ساعات
«هيمنجواي» اكتشف العالم من خلالها.. «لكل مثقف دراجة»
منذ حوالي 4 ساعات
المزيد
صفحتنا ع الفيس بوك
جريدة الدستور - ElDostor News