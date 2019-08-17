أسعار المانجو اليوم.. "العويس" بـ14 جنيهًا للكيلو

شهدت الأسواق وفرة من المانجو مع استقرار في الأسعار، حيث سجلت المانجو العويس أسعارًا تتراوح بين 14 و24 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر كيلو المانجو الهندي ما بين 10 و16 جنيهًا للكيلو، وكيلو المانجو فجر كلان ما بين 15 و20 جنيهًا.



وسجلت المانجو تومي ما بين 15 و25 جنيهًا للكيلو، ومانجو تيمور مابين 10 و16 جنيهًا للكيلو، وسجل كيلو المانجو زبدية ما بين 9 و15 جنيهًا، أما المانجو البلدي سجلت مابين 5 و10 جنيهات، والمانجو الفص بـ40 جنيهًا.



وسجلت المانجو، الفونس أسعارًا تتراوح بين 10 و18 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر كيلو المانجو دبشة ما بين 7 و11 جنيهًا للكيلو، وكيلو المانجو صديقة مابين 14 و20 جنيهًا، والمانجو جولك ما بين 12 و18 جنيهًا للكيلو.