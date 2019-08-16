تحية خاصة من جماهير الزمالك لشيكابالا أثناء خروجه (فيديو)

حرص جمهور الزمالك على تحية شيكابالا لاعب الفريق أثناء خروجه في الدقيقة 71 من عمر اللقاء، أمام ديكاداها الصومالي، في المباراة المقامة حاليا على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

حيث خرج شيكابالا ونزل بديلا اللاعب حازم إمام، وظهر شيكابالا بمستوي فني مميز طوال الـ 70 دقيقة من عمر اللقاء.

