سجين فرنسي يكشف خطورة الاستثمارات القطرية في أوروبا

بثت قناة "مباشر قطر"، تقريرًا يرصد الدور التخريبي الذي يلعبه تنظيم الحمدين مستغلا علاقاته المالية والاستثمارية مع بعض الدول الأوروبية، لا سيما في بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وهو الأمر الذي يسهل على حكومة الحمدين ممارسة دورها التخريبي في مختلف العواصم الغربية، والسعي الدائم لضرب مشاريعها التنموية.



وذكر التقرير أن الكشف عن هذه الاستراتيجية جاء على لسان رجل الأعمال الفرنسي، السجين السابق في سجون قطر جون بيير مارونجو، الذي حذر من خطورة الامتيازات الضريبية التي تمنحها باريس لدولة الحمدين الراعية للإرهاب، داعيا إلى وقوفها حيث من شأن هذه الخطوة توفير 150 مليون يورو سنويًا.



وفقًا للتقرير، طالب مارونجو بضرورة متابعة ورصد الدور الخبيث الذي تلعبه حكومة الحمدين في باريس، منوها بأن استغلال الدوحة للامتيازات الضريبية في تمويل التطرف بأوروبا، ونشر الأفكار التخريبية التي تضر بمصالح الدول الأوروبية على المستويات السياسية والاقتصادية.