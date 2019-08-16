كاتبة يمنية تنفعل على الهواء: الجميع تآمروا على عدن

قالت الكاتبة اليمنية، ذكرى المصفري، إن الجميع فشل في حماية اليمن، بما فيهم النُخب في الشمال والجنوب.



وطالبت المصفري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، الجميع برفع أيديهم عن عدن، لأن الصراع قائم منذ الاستقلال على عدن.



وأضافت: "عدن غنيمة في نظر الجميع، وأبناؤها مُهجرين ومغيبين عن كل القرارات، أبناء الجنوب أعدموا والدي المناضل عقب الاستقلال، وأبناء عدن يعانون الظلم من كل القوى السياسية، كلهم تآمروا على عدن، وحولوها من مدينة النور إلى حظيرة مواشي".



واستطردت: "علمنا اليمنين الحضارة، وكيف يلبسون ويتكلمون ويمسكون القلم، ويتعاملون مع البشر، كنا جميعا إخوة وأهل.. لكن الصراع لا يزال قائما على عدن، ومينائها العالمي".