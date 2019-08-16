المنتخب الأردني لألعاب القوى يحصد 5 ميداليات جديدة ببطولة آسيا

أضاف المنتخب الأردني لألعاب القوى 5 ميداليات جديدة (ذهبية وفضيتين وبرونزيتين)، إلى رصيده ضمن منافسات اليوم الثاني من بطولة غرب آسيا للناشئين والناشئات، التي تستضيفها العاصمة اللبنانية بيروت.



وتمكن اللاعب جلال التميمي من إحراز الميدالية الذهبية، في منافسات رمي الرمح، بينما حصدت العداءة ماسة الشكعة، الميدالية الفضية في سباق 200 متر، لتضيف ميداليتها الثانية في البطولة، بعد تتويجها أمس الخميس ببرونزية سباق 100 متر.



وتوجت اللاعبة جنان محمد بالميدالية الفضية في منافسات رمي الرمح، فيما نالت رنا البكار برونزية المنافسة ذاتها، لتحرز ميداليتها الثانية في البطولة، بعد فوزها أمس بفضية منافسات دفع الكرة الحديدية.



وظفر اللاعب إسماعيل رحال بالميدالية البرونزية في منافسات العشاري.



وبذلك، رفع المنتخب الأردني رصيده في البطولة حتى الآن، إلى 9 ميداليات، بواقع ذهبيتين و3 فضيات و4 برونزيات.

