الزمالك يحرز الهدف الخامس في شباك ديكاداها الصومالي (فيديو)

أحرز نادي الزمالك الهدف الخامس في شباك مضيفه ديكاداها الصومالي، في الدقيقة 55 من عمر اللقاء، في المباراة التي تجمعهما حاليا على ملعب برج العرب في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.



وسجل الهدف اللاعب أشرف بن شرقي، من كرة عرضية لشيكابالا داخل منطقة الجزاء، ويتابعها ليسددها بن شرقي، وليفشل الحارس في أخراجها، فتسكن الشباك وتصبح النتيجة 5-0 لصالح الزمالك.

