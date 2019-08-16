مقاعد ثابتة لأندية السعودية في أبطال آسيا حتى 2022

ضمنت الأندية السعودية مكانا ثابتا بدوري أبطال آسيا لعامي 2021 و2022 بـ 3 مقاعد مباشرة، ومقعد في مرحلة الملحق تمثل الحد الأعلى المسموح لأي اتحاد.



وساهمت نتائج الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا 2019 في رفع نقاط الأندية السعودية في تصنيف الاتحاد الآسيوي لمسابقات الأندية.



و خاض الرباعي، الهلال والنصر والاتحاد وأهلي جدة 31 لقاء في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، حققت خلالها 19 انتصار.



من جانبه قدم ياسر المسحل شكره للأندية السعودية المشاركة في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا بعد المستويات المميزة التي توجت بوصول 3 أندية للدور ربع النهائي.



وقال المسحل في تصريح صحفي، اليوم الجمعة: "آمل أن يشهد النهائي حضورا وتتويجا لفرقنا؛ ليؤكد على المستويات الكبرى للكرة السعودية".



وتابع: "هذه النتائج كانت بفضل الله ثم بدعم القيادة الرشيدة للرياضة، إضافة إلى توجيهات رئيس الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية السعودية التي تأتي دوما خلف كل إنجاز تحققه الرياضة السعودية".



وتأهلت أندية الهلال والنصر واتحاد جدة لدور ربع النهائي من منافسات دوري أبطال آسيا بنسخته الحالية 2019.