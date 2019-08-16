الزمالك يحرز الهدف الرابع في شباك ديكاداها الصومالي (فيديو)

أحرز نادي الزمالك الهدف الرابع في شباك مضيفه ديكاداها الصومالي، في الدقيقة 49 من عمر اللقاء، في المباراة التي تجمعهما حاليا على ملعب برج العرب في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.



سجل الهدف اللاعب محمود حمدي الونش، من كرة عرضية من حمدي النقاز داخل منطقة الجزاء يتابعها الونش؛ لتسكن الشباك محرزا الهدف لتصبح النتيجة 4-0 لصالح الزمالك.

