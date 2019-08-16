استقرار الحالة الصحية للمدير الفني للاتحاد السكندري

غادر طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري مساء اليوم المستشفى وعاد إلى مقر اقامته بالإسكندرية، وعقب اجراء بعض الفحوصات الطبية والاطمئنان على حالته الصحية إثر تعرضه لوعكة صحية قبل إنطلاق المباراة الودية التي جمعت بين الاتحاد وفريق دمنهور، وانتهت بفوز الأخير بهدف دون رد.



وتعرض الكابتن طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري لارتفاع مفاجئ في ضغط الدم أثناء مباراة فريقه الودية أمام دمنهور استعدادا للموسم الجديد.



واضطر المدير الفنى لمغادرة ملعب المباراة الودية بصحبة طبيب الفريق الدكتور عمرو الاشلم؛ لإجراء بعض الفحوصات.



ويشار إلى أن مباراة دمنهور هي السادسة للاتحاد السكندري بعد المصري بالسلوم وجدة السعودي وحرس الحدود وطلائع الجيش وأسوان.