ألمانيا: الاتحاد الأوروبي متحد وجاهز لكل سيناريوهات خروج بريطانيا

قال وزير المالية الألماني أولاف شولتس، اليوم الجمعة، بعد اجتماع مع نظيره البريطاني ساجد جاويد إن الاتحاد الأوروبي متحد وجاهز لكل المسارات المتوقعة فيما يتعلق برحيل بريطانيا المزمع من التكتل.



وقال شولتس على تويتر: "الاتحاد الأوروبي-27 يقف متحدا وجاهزا لكل السيناريوهات.. السبيل الأفضل والوحيد لانسحاب منظم هو اتفاق بريكست الذي تم التفاوض عليه".



ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من أكتوبر، وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون إنه مستعد لخروج بدون اتفاق رغم أنه يأمل بعملية خروج ينظمها اتفاق.



وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيفرض على الفور مراقبة جمركية، وسيدقق في سلامة الأغذية والمعايير الأوروبية على حدوده مع بريطانيا، ما يثير مخاوف حول صعوبات في تأمين الأغذية.



والمأزق الحالي مع الاتحاد الأوروبي يترك بريطانيا تواجه خروجا بدون أي فترة انتقال رسمية أو اتفاق قانوني يغطي قضايا مثل التجارة وعمليات نقل البيانات وسياسة الحدود، وهو ما يدفع بعض الشركات إلى التحذير من أن تتعرض عملياتها للضرر.