اليوم.. حفل افتتاح المهرجان القومى للمسرح بدار الأوبرا

تنطلق اليوم السبت فعاليات الدورة الـ12 من المهرجان القومي للمسرح، حيث تقام فعاليات حفل الافتتاح بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ويقدم حفل الافتتاح الإعلامية جاسمين طة زكي.



وتستعرض "الدستور" أبرز النجوم الذي تم اختيارهم ليكونوا ضيوف شرف الدورة الجديدة ومن المقرر حضورهم حفل الافتتاح.



وتضم قائمة ضيوف الشرف 12 فنانًا على رأسهم الفنانة سميحة أيوب وعميد المسرح المصري جلال الشرقاوي والفنان محسن إسماعيل والفنان سمير صبري، والفناننين محمود حميدة وعزت العلايلي.



يذكر أن الدورة الـ12 من المهرجان القومي للمسرح تقام في الفترة من 17 لـ30 أغسطس ويتنافس 70 عرضًا في ثلاث مسابقات مختلفة، كما يوجد مسابقتين للتأليف والنقد المسرحي ويترأس المهرجان الفنان أحمد عبدالعزيز.