عمران خان وترامب يناقشان خطوة الحكومة الهندية لإلغاء الحكم الذاتي لكشمير

أجرى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب خلاله عن قلق باكستان بشأن خطوة الحكومة الهندية لإلغاء وضع الحكم الذاتي الدستوري لكشمير المتنازع عليها.

وأوضح وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، في تصريحات أوردتها صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية، أن عمران خان أشار في حديثه مع ترامب إلى التهديد الذي يشكله قرار الحكومة الهندية على السلام والاستقرار الإقليمي.

كما ناقش الجانبان الوضع في أفغانستان، وأكد خان أن باكستان ملتزمة بدعم عملية السلام الأفغانية وأنها تلعب دورا بناء لإحلال السلام في أفغانستان وستواصل جهودها في المستقبل تحقيقا لهذه الغاية.

وذكر قريشي أن خان وترامب اتفقا على استمرار التواصل بينهما بشان قضية كشمير والوضع الأمني فيها، وأشار الى أن رئيس الوزراء الباكستاني أجرى اتصالات مع زعماء 4 دول من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في كشمير.