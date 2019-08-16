تظاهرات في العراق تندد بتصريحات مسيئة للجيش

شهدت العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات الأخرى، اليوم الجمعة، تظاهرات منددة بتصريحات القيادي في حركة النجباء يوسف الناصري، وصف فيها الجيش بـ“المرتزق“ وطالب بحلّه وتسليم مهامه إلى الحشد الشعبي.



وتجمع مئات المواطنين في ساحة التحرير وسط بغداد، وميادين محافظات البصرة، والديوانية، والمثنى، بدعوة من تنسيقيات التظاهرة، والتيار الصدري لتأييد الجيش العراقي، ورفض التصريحات المسيئة.



وردد المتظاهرون شعارات مؤيدة للجيش العراقي، ومشيدة بالتضحيات التي قدّمها خلال الحرب على تنظيم داعش، كما نددوا بتصريحات الناصري، وطالبوا بمعاقبته وإحالته إلى القضاء.

والتصعيد الحالي، جاء بعد أسبوعين من أزمة سهل نينوى، عندما وصلت قوات من الفرقة 16 التابعة للجيش للانتشار في المنطقة، عقب قرار رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي سحب قوات الحشد الشعبي المتمثلة باللواء 30، لكن رفض الأخير الانسحاب، وتحريك الجماهير ضد الجيش، حالا دون إتمام المهمة، ما اضطُر قيادة الجيش للانتقال إلى نينوى وإجراء تفاهمات مع قيادة الحشد، انتهت بالاتفاق على إبقاء قوات الحشد في المنطقة وإشراك الجيش في نقاط التفتيش.



في السياق طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي الالتزام باستقلالية والحياد في قراراته.