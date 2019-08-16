تقدم الزمالك على ديكاداها 3-0 في الشوط الأول (فيديو)

تقدم فريق الزمالك على مضيفه ديكاداها الصومالي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي تجمعهما حاليا على ملعب برج العرب في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.



افتتح أهداف الشوط أشرف بن شرقي لاعب الزمالك في الدقيقة 5، من ركلة جزاء، وأضاف اللاعب مولي سيريان، لاعب ديكاداها الصومالي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 30، وختم أهداف الشوط عمر السعيد بالهدف الثالث في الدقيقة 46 من عمر اللقاء؛ لينتهي الشوط بتقدم الزمالك بنتيجة 3-0.

