سر ارتداء امرأة فستان زفافها أثناء أداء مهام المنزل

قررت امرأة بريطانية ارتداء فستان زفافها أثناء قيامها بمهامها اليومية المعتادة مثل تنظيف المنزل والطهي والتسوق، والسبب هو رغبتها في أن تحصل على أكبر قدر من الفائدة من الفستان الذي كلفها مبلغ 400 دولار أمريكي.



تقوم داون وينفيلد هانت (54 عامًا) بتنظيف المنزل وطهي الطعام والخروج لشراء الاحتياجات الضرورية للمنزل بشكل يومي وهي ترتدي فستان الزفاف، بعدما عقدت قرانها مؤخرًا على رجل في السابعة والخمسين من العمر.



وقالت داون إنها ستستمر في ارتداء فستان الزفاف وذلك لأنها تعتقد بأن ارتداء الفستان لمرة واحدة فقط أمر غير منطقي.



وأضافت: "قررت إنشاء قائمة بالمهام التي سأنجزها وأنا أرتدي الفستان، وبالفعل قمت بإنجاز عشرات المهام خلال الشهر المنصرم وأنا أرتدي فستان زفافي. أرغب بأن تكون كل أوقاتي سعيدة مع هذا الفستان."



يذكر بأن داون التي قامت بشراء الفستان من متجر خيري، أقامت حفل زفافها بأقل التكاليف حيث استخدمت ورودًا ورقية وبلاستيكية عوضًا عن الأزهار الطبيعية، إضافة إلى استخدام مواد صديقة للبيئة في تزيين مكان الحفل، وفق ما نقل موقع "ميترو" الإلكتروني.