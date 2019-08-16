بالنيران الصديقة.. الزمالك يحرز هدف ثاني أمام ديكاداها (فيديو)

أحرز نادي الزمالك الهدف الثاني في شباك مضيفه ديكاداها الصومالي، في الدقيقة 29 من عمر اللقاء، في المباراة التي تجمعهما حاليا على ملعب برج العرب في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.



وسجل "كان مولي سيريان"، لاعب ديكاداها الصومالي بالخطأ من كرة عرضية من اللاعب أشرف بن شرقي داخل منطقة الجزاء؛ لتصطدم باللاعب وتغير اتجاهه؛ لتسكن الشباك محرزًا الهدف؛ لتصبح النتيجة 2-0 لصالح الزمالك.