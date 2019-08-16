«بغدادي باند» تتألق في إفتتاح المهرجان الصيفي بأوبرا الإسكندرية

انطلق حفل إفتتاح المهرجان الصيفي بأوبرا الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، على مسرح سيد درويش، بفرقة "بغدادى بيج باند" بقيادة الدكتور مجدى بغدادي.



وقدمت وفرقة بغدادي باند، خلال الحفل، مجموعة من أشهر الأعمال العالمية والعربية، وباقة من أروع موسيقى الأفلام المصرية، التي أعيد صياغتها؛ لتناسب أسلوب موسيقى الجاز.



وحضر الحفل جمهور أوبرا الإسكندرية، والعديد من الفنانين، وعلى رأسهم وزير الثقافة، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية.



يشار إلى أن فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي بمسرح سيد درويش بالإسكندرية تستمر حتى الجمعة 6 سبتمبر، وتضم 9 حفلات لعدد من نجوم الموسيقى والغناء هم فرقة بغدادى بيج باند، مي فاروق، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، مروة ناجي وفرقة المايسترو علاء ياسين، علي الحجار، التونسية غالية بن علي محمد محسن، خالد سليم، ومدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته.