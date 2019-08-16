تراجع أسعار الذهب 3 جنيهات خلال التعاملات المسائية

قال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك تراجعا بقيمة 3 جنيهات في أسعار الذهب اليوم الجمعة، خلال التعاملات المسائية.



وأضاف نجيب لـ" الدستور"، أن عيار 18 سجل 597 جنيها للجرام، وسجل عيار 21 اليوم 697 جنيها للجرام، في حين سجل عيار 24 سجل اليوم 796.75 جنيها للجرام.



وعن أسعار الجنيه الذهب؛ وصل 5576 جنيها، وسجلت الأوقية الذهب 1514 دولارا.



وتشهد أسعار الذهب لمدة أسبوعين على التوالي حالة من عدم الاستقرار بين الارتفاع والانخفاض، بسبب البورصات العالمية وإقبال المستثمرين على الذهب بحسب كلام خبراء.